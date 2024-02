Rosjanie reformują armię. Jest się czego bać?

Rosjanie stracili ok. 25 proc. całkowitych zapasów czołgów, jakie posiadali w chwili wybuchu wojny, do tego ok. 50 proc. pojazdów pierwszoliniowych. W dodatku stan zmagazynowanych czołgów jest zły. Produkcja T-90M i i modernizacja T-72 do standardu B3 ledwie pokrywa straty bojowe, a i tak wyjeżdżają z fabryk z ograniczonymi możliwościami bojowymi. Przede wszystkim brakuje im wyposażenia elektronicznego i systemów kierowania ogniem na odpowiednim poziomie, które Rosjanie dotychczas sprowadzali z zagranicy.