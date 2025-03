Dostał obywatelstwo. Dzień później usłyszał o szkoleniach wojskowych

Podczas rozmowy z prowadzącym Jimmym Fallonem poruszono temat filmu "Prawdziwy ból", w którym Eisenberg zagrał jedną z głównych ról, a także napisał scenariusz i wyreżyserował go. Film został nakręcony w Polsce. - To świetny film. Nie chciałem, żeby się kończył - mówił aktor.

Gospodarz programu zapytał również aktora o jego polskie korzenie i świeżo otrzymane obywatelstwo. - Osobiście nadał mi je prezydent w zeszłym tygodniu. To było wspaniałe. To wielki zaszczyt, starałem się o to półtora roku - odpowiedział.