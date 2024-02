Cel Putina zrealizowany? "Zachęta, by Zachód zdradził Ukrainę"

Władimir Putin w wywiadzie dla amerykańskiego prezentera Tuckera Carlsona zapewniał, że wojnę z Ukrainą można szybko skończyć. USA muszą przestać wspierać Kijów i zmusić go do negocjacji. - To, co zostanie z tego wywiadu, to jakieś współgranie przekazów Putina i Trumpa - mówi w rozmowie z WP amerykanista prof. Tomasz Płudowski.