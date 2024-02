Kuriozalny wywiad z Putinem. Zakończenie zwraca uwagę

Putin o Polsce

Władimir Putin wspomniał również o Polsce. Zaznaczył, że Rosja nie jest zainteresowana naszym krajem i nie zamierza nas zaatakować. Za wyjątek podał sytuację, w której to Warszawa pierwsza uderzy w Moskwę. Rosyjski prezydent wspomniał, że Ukraina przejęła część ziem, które wcześniej należały do Polski oraz do Węgier. Wypomniał też naszemu krajowi aneksję Zaolzia z 1938 r. - Polska nie współpracowała z Niemcami, odmawiała spełnienia żądań Hitlera, a mimo to uczestniczyła z Hitlerem w podziale Czechosłowacji - powiedział. Putin zaznaczył również, że nie ma w planach rozpoczynania konfliktów zbrojnych z żadnym innym krajem, w tym USA.