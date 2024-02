"Tucker zrobił swoje, Tucker może odejść". Świat komentuje wywiad z Putinem

Rosyjski prezydent zarzucił też po raz kolejny Ukrainie, że to ona nie chce rozwiązania konfliktu. Putin zapewnił, że Rosja nie przegra wojny w Ukrainie. - To nigdy nie nastąpi. Wydaje mi się, że teraz też rządzący na Zachodzie mają tego świadomość - stwierdził Putin. Co ciekawe w wywiadzie wielokrotnie pojawił się polski wątek. Putin stwierdził m.in., że to Polacy wymyślili nazwę "Ukraina".