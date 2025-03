Niemieckie media o Polsce. Chodzi o zawracanie imigrantów

Bullion zaznaczyła, że zdaniem koalicjantów odsyłanie obcokrajowców ma odbywać się po konsultacji z europejskimi sąsiadami. Ale jak mamy sobie to wyobrazić? – pyta. Policja niemiecka łapie na granicy z Polską tuzin migrantów, dzwoni do kolegów w Polsce i pyta – "Weźmiecie tych ludzi z powrotem?" Ci odpowiadają – "Nie, dziękujemy". I co potem? Czy uchodźcy będą przepychani do Polski? Raczej nie – czytamy w komentarzu.