Generał Załużny zdymisjonowany. "Nie jest bogiem wojny"

Brał, ale nie składał żadnych obietnic. Zełenski był bardziej wstrzemięźliwy w swoich wypowiedziach. Propagandą w Ukrainie zajmuje się wiele osób i nie widzę, by ich działania były odgórnie skoordynowane. Weźmy na przykład dwa największe nazwiska. Mychajło Podolak, doradca biura prezydenta. Czy ktoś mu kazał opowiadać w mediach o perspektywach rychłego wyzwolenia Krymu? Nie. Wiem, że sam decydował, co mówić. To samo dotyczy Kyryły Budanowa, szefa wywiadu wojskowego. To samodzielna postać, która robi to, co chce, a nie to, co powie mu prezydent.