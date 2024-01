W ostatnią drogę. Na Donbasie w śmierci nie ma nic wzniosłego

Rozwala mnie od środka, kiedy zabieram ciała chłopców. Ostatnio był taki, rocznik 2004. Mówię do niego: dziecko, co tu do cholery robisz? Tobie rodzinę zakładać, dzieci płodzić. Ale on leży ubłocony, w zakrwawionej kurtce, prosto z okopu. On już mnie nie usłyszy. On jedzie ze mną w ostatnią drogę.