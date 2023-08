Pancerni chłopcy. Kiedy giną, idą do raju, bo w piekle już byli

Na wieszakach: granatowy garnitur, białe, wyprasowane koszule. Obok, na półce, ułożone krawaty. Kiedyś wkładał do tego czarne skórzane buty. Wypastowane na glanc. Może niewysoki, ale wysportowany. Klienci pytali, jaki sport uprawia. Ilja opowiadał skromnie: trochę biegam (maratony), chodzę na spacery (wspinaczka górska), no i czasem na siłownię zaglądam (boks). Do tego uśmiech. Niewymuszony, rozbrajający jak u dziecka.