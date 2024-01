Kaleniuk: Nasz optymizm był infantylny. Ukraina potrzebuje pragmatyzmu

Na początku Biden mówił, że Stany Zjednoczone będą z Ukrainą "as long as it takes" (ang. "tak długo, jak to konieczne"). Krytykowaliśmy go za nieprecyzyjne stanowisko. Teraz mówi, że USA będą pomagać "as long as we can" (ang. "tak długo, jak to możliwe"). Stany Zjednoczone mogą sobie pozwolić na wycofanie pomocy dla Ukrainy. Już tak robiły w przeszłości. Po prostu przestawią fokus na jakiś inny konflikt, jak to było w przypadku Izraela.