Nasi wojskowi są specjalnie szkoleni jak obchodzić się z jeńcami. Ostatnio znajomy opowiadał historię, że pojmali wagnerowca, który wcześniej zabił jego bliskiego przyjaciela. Oczywiście żądza zemsty jest ogromna, ale przeważa świadomość: każdy żywy Rosjanin to plus jeden do funduszu wymiennego. To szansa dla któregoś z naszych obrońców wrócić do domu. Po to też istnieje nasz projekt.