Rozryte mogiły. Badanie DNA: zbawienie lub piekło

Prawie co tydzień jedna ze skrzyń jedzie do Iziumu. Susanna wie, jak działa procedura. Najpierw zaproszą ją na przesłuchanie. Opowie, że jako pracownica lokalnej administracji ewakuowała się na zachód kraju. Mama wyjazdu odmówiła. Wie, że kiedy zaczęły się bombardowania, jej serce nie wytrzymało. Zmarła w szpitalu. Ciało pochowano w masowym grobie. Potem ekshumowano, włożono do czarnego worka i przywieziono do kostnicy w Charkowie. Leży tam dziewiąty miesiąc.