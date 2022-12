Zakładnicy Putina. Żywy fundusz wymienny

Najpierw gniją tkanki miękkie, potem - kości. Na końcu następuje samoamputacja. To nawet nie boli. Sczerniały palec prawej stopy Mykyty odpadł. Rosjanie na mrozie wlali mu wodę do butów. Chwilę po tym, gdy uprowadzili go z domu, żeby wywieźć do więzienia w Kursku.