Zgubieni chłopcy

- Ciągle widzę Saszę we snach. Mała biała chatka, gdzieś na wsi. On siedzi w klatce. Chcę go dotknąć, ale nie mogę. Rozmawiamy, jakby przez szybę. Proszę go: Wracaj do domu. Czekamy na ciebie. A on odpowiada: "Wrócę za pół roku".