"Odgryź i utrzymaj". Czy przełom na ukraińskim froncie jest możliwy?­

Co z tego, że Ukraina w dostanie przykładowo 30 czołgów Abrams? Nie wyekwipuje tym nawet batalionu. Waszyngton mógłby zadeklarować pełne wyekwipowanie ukraińskiej armii w amerykańską broń do 2027 roku i nie wiązałoby się to z osłabieniem własnych zdolności obronnych. W magazynach US Army stoją co najmniej dwa tysiące Abramsów, jest też 800 dział samobieżnych M109 oraz tysiące opancerzonych pojazdów bojowych Bradley. Ta nowoczesna broń nie będzie przydatna w hipotetycznym konflikcie z Chinami. Wiec jeśli nie zostanie wysłana do Ukrainy, nigdy nie będzie wykorzystana.