Aleksandr Niewzorow: Rosję trzeba wyduszać z siebie po kropli

Nie widzę w otoczeniu Putina gotowości, by go w końcu zabić, a u samego Putina nie widzę gotowości umierania. A kiedy jest niepewność, powinniśmy zakładać najgorsze. Widzimy, że Zachód chroni Putina i nie decyduje się go zniszczyć, choć moim zdaniem mógłby to zrobić z łatwością. Więc powinniśmy kreślić czarny scenariusz. Chociaż wszyscy żyjemy nadzieją na lepsze, na pokój, wolność i zwycięstwo Ukrainy, na porażkę Rosji i upadek totalitaryzmu. Na uwolnienie tych nieszczęsnych milionów Rosjan. Są w Rosji wspaniali ludzie. Ich bieda w tym, że nie są to ludzie odważni, nie są to bohaterowie gotowi iść w ogień i po kolana we krwi.