Ołeksandra Matwijczuk: Rosji nie można traktować jak czarnej dziury. Bo nas pochłonie

Nasza baza danych stale rośnie. Rosyjskich zbrodni wojennych jest tak dużo, że trudno badać je równocześnie. Liczba przestępstw jest bezprecedensowa, co w praktyce znaczy, że mamy do czynienia z bezprecedensową skalą ludzkiego cierpienia. Rosjanie ostrzeliwują budynki mieszkalne, szpitale, kolumny ewakuacyjne. Rozdzielają rodziny, osadzają rodziców w obozach filtracyjnych, oddają dzieci do adopcji, dokonują przymusowych deportacji, mobilizują do wojska. Do tego gwałty, porwania, tortury, zabójstwa na okupowanych terytoriach. Rosja próbuje wykorzystać ból jako narzędzie do zdławienia sprzeciwu. My dokumentujemy nie tylko naruszenia międzynarodowych konwencji. Dokumentujemy też ten ludzki ból.