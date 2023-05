Gallamow: Politycznemu "trupowi" puder nie pomoże. Putin zmierza do katastrofy

Putin zapędził kraj w ślepy zaułek i nieuchronnie zmierza do kompletnej katastrofy. On już nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Po wystawieniu listu gończego przez Międzynarodowy Trybunał Karny jedyne, co mu pozostaje, to przekazać władzę następcy. W ten sposób ocaliłby reżim od upadku, a sam dożywał resztę lat w Rosji, licząc, że następca nie wyda go do Hagi.