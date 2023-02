Kramatorsk. Miasto, do którego zbliża się front

- Mam pięćdziesiątkę na karku, troje dzieci, jestem rozwiedziona. Zakochałam się jak nastolatka. Tak ostrych, mocnych emocji nie można przeżyć w czasach pokoju. Nie pytam go, co robi w Bachmucie. Nie interesuję się, czy tam, skąd pochodzi, ma rodzinę. Mamy tylko parę godzin, kiedy przyjeżdża na przepustkę do Kramatorska. Tylko to się liczy. Życie w tym mieście to tylko chwila.