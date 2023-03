Dopaść Putina. Prezes MTK: "To jest sygnał, że nie ma świętych krów"

To są decyzje prokuratora, który jest niezależnym organem i który w tym zakresie ma swój własny mandat, a do dyspozycji - śledczych, którzy pracują pod jego kierunkiem. Jednak jego możliwości też są ograniczone. Trybunał był w początkach swojej działalności bardzo skoncentrowany na kontynencie afrykańskim po prostu dlatego, że państwa afrykańskie wnioskowały o wszczęcie śledztw. Do dziś mamy sprawy z Mali, z Centralnej Afryki, z Konga i z Ugandy. To po prostu jest pokłosie tego, czym zajmowaliśmy się przez ostatnie lata.