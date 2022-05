Piotr Cywiński: Nie wiem, czy człowiek lubi zabijać. Ale zabija

To cytuję znów tekst z RIA Nowosti: "Historia dowiodła, że istnienie Ukrainy jako państwa narodowego jest niemożliwe i każda próba budowy takiego państwa prowadzi w naturalny sposób do nazizmu". I przypomina mi się inny cytat: "Historia tego narodu musi dobiec kresu". To Goebbels. O Polakach. Wygląda na to, że dziś równie łatwo co w 1939 roku jest wzbudzić nienawiść do jakiejś grupy. Czy żeby kogoś zacząć zabijać bez skrupułów, trzeba najpierw go odczłowieczyć? Propagandowo zrobić z tego kogoś nieczłowieka?