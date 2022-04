Były premier Finlandii: Wejdziemy do NATO do końca roku

Najważniejsze jest to, że wszyscy robimy to, co uważamy za najlepsze dla bezpieczeństwa Finlandii. A obecnie jest to wejście do NATO. I jestem bardzo szczęśliwy, że to się stanie, bo – muszę przyznać – bycie zwolennikiem akcesji bywało trudne, bywałem za to atakowany. Ale to jest właśnie przeszłość, którą zostawiamy za sobą. Będziemy członkiem Sojuszu i cieszę się z tego dla wszystkich, nawet tych, którzy byli przeciwko.