Zbombardowane serca. W Hostomelu Ukraińcy wracają na gruzy swoich domów

Olga dokładnie zamiotła kuchnię i umyła lodówkę. Wołodymyr mówił, że to bez sensu, ale ona się upierała. Na małym stole ułożyła niepotłuczone naczynia. Oboje są po sześćdziesiątce i przez całe życie ciężko pracowali na to, co mają. Właściwie na to, co mieli, bo w dwóch sypialniach posypały się ściany i wyleciały okna. Została kuchnia z nową lodówką, ogrzewaną podłogą, meblami i zmywarką.