Wojna i gwałty. "Tu w ogóle nie chodzi o przyjemność seksualną"

Wojna na Bałkanach, w upadającej federacji jugosłowiańskiej, gdzie doszło m.in. do zbrodni ludobójstwa w Srebrenicy, była przyczynkiem do debaty o zbrodniach wojennych. Mówiliśmy, że do podobnych czynów już nie możemy dopuścić, ale szybko zapomnieliśmy o tych Bałkanach. Tylko w XXI wieku byliśmy świadkami wielu okrucieństw. Przypomnę choćby Darfur w Sudanie czy wypędzenie Rohindżów z Mjanmy. To przykłady, że mamy do czynienia z niekończącą się historią, która ciągle się powtarza i Ukraina niestety nie jest wyjątkiem.