Prof. Grala: Polskie myślenie o Rosji to - brud, smród i onuce. Wielki błąd

Nie jest to do końca prawdą. Ich drogi dawno się rozeszły, a realne wpływy Pawłowskiego skończyły się wiele lat temu. Surkow zaś przeszedł wszystkie kręgi wtajemniczenia, osiągając wyżyny dla Gleba niedostępne. Od inwestycji do inwestycji. Od Chodorkowskiego do Bierezowskiego, od Bieriezowskiego do Putina. Pawłowski na wszystko patrzył przez pryzmat ekonomii, a Surkowa ekonomika niemalże nie interesuje – jego dziedzina to sprawy instytucjonalne i polityczne. Pawłowski nie miał pomysłów ideologicznych, budował pewien pakiet socjotechniczny. Surkow zaś miał wizję państwa i spajającej je idei, dążył do systemowej przebudowy, m.in. poprzez stworzenie systemu bipolarnego w parlamencie. Pawłowski nie był w stanie zdobyć się na wyobrażenie państwa bez swoich mocodawców. Przegrał, gdy przestał odgadywać ich myśli i im schlebiać. Surkow zapłacił swoją karierą za to, ze przestał identyfikować państwo z Władimirem Putinem.