Ujawnił korupcję w ukraińskim MON. "Gorszego ministra od Reznikowa już nie będzie"

W pewnym sensie bronił go też Wołodymyr Zełenski. W jednym z wywiadów powiedział, że w marcu 2022 roku popełniono dużo błędów. Decyzje, które wtedy zapadały, należy traktować z dużą rezerwą, bo kraj walczył o przetrwanie. Zresztą Szapowałow też wykorzystał ten argument. Z więzienia napisał list do prezydenta, oskarżając go, że mieli umowę: najważniejsze to zabezpieczyć wojsko. Teraz twierdzi, że jego areszt to prześladowania polityczne. Więc może Reznikow świadomie podejmował złe decyzje, bo po prostu nie było czasu i możliwości na inne ruchy?