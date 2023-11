Piekło w głowie

W czasie kiedy przygotowywaliśmy ten reportaż, 21-letni Ołeksij wrócił do swojej jednostki. Za parę dni ma wyruszyć do Awdijiwki. Andrij zakończył odwyk i ubłagał dowódcę, by przyjął go z powrotem. Co prawda służy obecnie na tyłach (w Kramatorsku), ale i tak mówi, że jest lepiej niż w Kijowie. Z Maksymem nie udało nam się ponownie skontaktować - wykasował swoje profile z mediów społecznościowych.