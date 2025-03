Eksperci opracowali plan misji pokojowej na Ukrainie

Rosja nie sygnalizuje zgody na obecność misji pokojowej, a prezydent Trump nie zapewnił wsparcia USA dla tych sił. Walter Kemp, specjalista od bezpieczeństwa Europy, podkreśla, że planowana operacja nadzorowania zawieszenia broni będzie jedną z największych w historii. Dokument powstał we współpracy z Geneva Center for Security Policy.

"New York Times" zauważa, że nie jest jasne, jaki wpływ na negocjacje miałoby zawieszenie broni. Samuel Charap z RAND Corporation podkreśla, że stworzenie misji pokojowej to trudne zadanie bez precedensu. Janis Kluge z German Institute for International and Security Affairs ostrzega przed iluzją rozejmu, wątpiąc w zgodę Rosji na niepodległość Ukrainy.