Putin uderzył w Polskę. Jest zdecydowana odpowiedź Sikorskiego

"Przywykliśmy do paranoicznych, pseudohistorycznych uzasadnień agresji Rosji na Ukrainę" - tak wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Szokujące jest tylko to, że tym razem ułatwia to amerykański dziennikarz" - dodał.