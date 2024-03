Obrona mogła trwać jeszcze dłużej. Ukraińcy popełnili błędy

Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosjanie przeprowadzili pięć dużych operacji przeciwko Awdijiwce, w tym trzy w 2022 r. W każdym przypadku nie udało im się dotrzeć nawet do przedmieść. Dopiero koncentracja ok. 40 tys. żołnierzy, wzmocnionych ok. 3 tys. czołgów i wozów bojowych spowodowała przełamanie ukraińskiej obrony. A i tak zajęło to Rosjanom ponad cztery miesiące.