Kolejne miasto celem Rosjan. "Żaden kierunek nie jest wykluczony"

Jak podaje strona ukraińska, każdy zmobilizowany otrzyma minimalne wynagrodzenie w wysokości 20 tys. hrywien miesięcznie (ok. 2,2 tys. zł - przyp. red). Ponadto w czasie stanu wojennego dostanie dodatkowe środki w zależności o stanowiska, stopnia i miejsca służby w wojsku w wysokości od 30 do 100 tys. hrywien (od ok. 3,3 do 11 tys. zł). Powołanie nie będzie oznaczać, że nowy żołnierz od razu trafi na front - nowe prawo będzie zobowiązywało do dwu-trzymiesięcznego przeszkolenia.