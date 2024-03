Korea Północna ma nowe maszyny bojowe. Kim usiadł za sterami

Manewry wojskowe przeprowadzono w taki sposób, aby były zgodne z zakończeniem wspólnych ćwiczeń Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Były to pierwsze ćwiczenia od czasu, kiedy Pjongjang zniósł międzykoreański pakt wojskowy. Ten pakt miał na celu deeskalację napięcia na podzielonym półwyspie. Korea Północna uważa te ćwiczenia za przygotowania do wojny napastniczej, podczas gdy Seul twierdzi, że są one czysto obronne - przypomniała agencja Reutera.