Niemieccy przedsiębiorcy chwalą Polskę. "Lepiej niż w Niemczech"

Coraz więcej niemieckich przedsiębiorstw przenosi się do Polski - pisze niemiecki magazyn "Focus" w swoim serwisie internetowym. Nawiązuje do producenta sprzętu AGD, firmy Miele, która zapowiedziała przeniesienie produkcji do Polski, uzasadniając to obniżeniem kosztów i mniejszą biurokracją. W Polsce jest obecnie około 9,5 tys. firm z niemieckim właścicielem. I firm tych przybywa - czytamy.