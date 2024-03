Oburzenie w Opolu. "Getto" dla dzieci z niepełnosprawnościami

Zespół Szkół Specjalnych posiada już dwa budynki, jednak ze względu na brak miejsca potrzebny jest kolejny. Władze Opola przydzieliły placówce lokal przy ul. Torowej. Decyzja oburzyła rodziców - donosi "Wprost". - Ten budynek i lokalizacja to wstyd i porażka. Jako matki, rodzice i opiekunowie, jesteśmy przerażeni - powiedziała tygodnikowi matka jednej z uczennic, Małgorzata Piechota. - To przemysłowa, zaniedbana, wręcz niebezpieczna część miasta, gdzie nawet nie ma normalnej drogi dojazdowej - stwierdziła, dodając że lokalizacja uniemożliwia dotarcie do szkoły niezmotoryzowanym rodzicom, których dzieci poruszają się na wózkach inwalidzkich.