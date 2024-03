Litewski wywiad: Za napadem na Wołkowa może stać Moskwa

Wołkow wezwał do protestów

Leonid Wołkow, były szef sztabu zmarłego niedawno rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, został napadnięty we wtorek wieczorem w Wilnie. Napastnik rozbił okno w samochodzie Wołkowa, rozpylił mu gaz łzawiący w oczy, a następnie zaczął go uderzać młotkiem. Pod koniec lutego Wołkow wezwał do protestów podczas wyborów w Rosji, podkreślając, że to "bezpośredni testament polityczny Aleksieja Nawalnego".