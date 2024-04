Wojsko ma coraz mniej czasu. Wielka okazja może przejść koło nosa

Koreańczycy stworzyli pojazd dostosowany do specyficznych warunków, panujących na Półwyspie Koreańskim. Jest przez to dość lekki, ma solidny pancerz czołowy, ale znacznie słabszy boczny. To w warunkach europejskich jest dość problematyczne. Podobnie, jak brak wyizolowanego magazynu amunicji. Ma się to poprawić dopiero w wersji K2PL. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.