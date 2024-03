Rosjanie się wystrzelali. Na Kremlu nikt tego nie przewidział

Pociski Fateh-110 produkowane są przez irańską Organizację Przemysłu Kosmicznego od 2002 roku. Mogą przenosić głowice odłamkowo-burzące o masie do 500 kg na odległość do 500 km. Dobrą wiadomością dla Ukraińców, a fatalną dla Rosjan jest to, że również nie są zbyt celne. W najnowszej wersji tolerancja błędu wynosi do 100 metrów od wyznaczonego celu. Z kolei starsze wersje mają zasięg zaledwie 200 km, a tolerancję celności do 200 metrów. Na współczesnym polu walki to parametry, które na nikim nie zrobią wrażenia.