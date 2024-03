Operacja "fałszywej flagi"? "Póki co jest to jedna z hipotez"

Rosyjskie media podają, że w ataku zamaskowanych mężczyzn na salę koncertową Crocus City Hall zginęło co najmniej 60 osób, a ponad 100 zostało rannych . Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wielu z poszkodowanych jest w ciężkim stanie. Służby nadal nie dotarły do wszystkich zakamarków olbrzymiej sali. Na koncert sprzedano sześć tys. biletów.

Do zamachu przyznała się organizacja terrorystyczna tzw. Państwo Islamskie (IS), ale póki co nie pokazała dowodów na poparcie tego twierdzenia. Rosyjskie źródła również tego nie potwierdzają. Islamiści znani są z tego, że przyznają się do różnego rodzaju zamachów, z którymi nie mieli nic wspólnego. Choć oczywiście nie można tego wykluczyć.