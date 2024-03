Biały Dom reaguje na strzelaninę w Moskwie

"Nic w tej chwili nie wskazuje na to, że w tej strzelaninie brała udział Ukraina lub Ukraińcy" - powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy prezydencie USA John Kirby. To pierwsza reakcja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki na wydarzenia w Moskwie. Chwilę później Państwo Islamskie przyznało się do ataku.