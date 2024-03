Rosja szykuje kolejną fazę wojny. Ekspert o krwawym ataku w Moskwie

Przypomnijmy, w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą doszło dziś do strzelaniny. Jak podaje FSB, zginęło 40 osób, a ponad 100 jest rannych. W budynku doszło do eksplozji. Płonie dach, który częściowo się zawalił. Do sali wkroczyć miało od trzech do pięciu zamachowców.