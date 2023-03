Polska kupiła czołgi K2. Eksperci: Odejdą do historii. Korea Płd. ma coś lepszego

O wersji K2PL, planowanej do wprowadzenia po 2025 roku, mówił w wywiadzie dla Defence24.pl Inspektor Wojsk Lądowych gen. dyw. Paweł Jabłoński. Zdaniem eksperta czołg, który jest przewidziany do produkcji w naszym kraju od 2026, będzie bardzo zbliżony do kolejnej wersji czołgu koreańskiego. - Założenie jest takie, że konstrukcje będą identyczne po to, by dwa ośrodki produkcyjne mogły strategicznie się wspierać, będąc w różnych obszarach geograficznych - mówił generał.