Nowy potężny pakt przeciw Chinom faktem. USA, Brytyjczycy i Australia dogadani

Pakt bezpieczeństwa Aukus, zawarty we wrześniu 2021 roku, to trójstronne partnerstwo, w ramach którego Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zapewnią Australii technologię i zdolność do rozmieszczania na wodach Pacyfiku atomowych okrętów podwodnych. Technologia jądrowa nie dotyczy uzbrojenia jednostek, a jedynie ich napędu.