"Dobrze, że antyterrorystów nie wysłali". Sieć komentuje doniesienia WP

Reporterzy WP opisują historię błyskawicznej reakcji organów ścigania na komentarz zamieszczony 12 stycznia, pod facebookowym wpisem Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Ukrywająca się pod pseudonimem "Iza Izabela" internautka napisała: "giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT" [pisownia oryginalna - red.].

"Groźby karalne są wtedy, kiedy pokrzywdzony obawia się, że jest realna możliwość ich spełnienia. 'Giń człeku' nie jest nawet groźbą, czyli zapowiedzią aktywnego czynu, będącego przestępstwem, ze strony osoby grożącej, jest to gramatycznie rzecz biorąc rozkaźnik" - skomentowała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

" Model działania władzy w tej sprawie może dosięgnąć każdego obywatela, który w internecie zdecyduje się władzę skrytykować. Działania Policji bez zawiadomienia (mimo, że groźby ściga się na skargę) prowadzone były przez wysokiej rangą funkcjonariuszy z kryminalnych. Całkowity brak proporcjonalności zagadnienia do zaangażowanych sił. Tak ma działać model "walki" z mową nienawiści, czyli faktyczne zwalczania krytycznych wobec władzy komentarzy. Fakt, że ktoś wypowiada się w emocjach nie może oznaczać, że należy skierować na niego cały aparat państwa" - napisał poseł PiS Sebastian Kaleta.

"Rozumiem, że polska policja czeka na polecenie od kogoś z PO?" - napisał poseł PiS Jacek Ozdoba, załączając do swojego postu screen wpisu z groźbami pod swoim adresem.

"Całe MSWiA powinno złożyć dziś w Gdańsku dymisję na ręce von der Leyen! A tak na serio, to co z komunikacją w tej sprawie na X ministra i jego rzecznika? To w świetle tekstu Pawła Figurskiego i Patryka Słowika były kłamstwa, tak? - ocenił Sławomir Cenckiewicz.