Trzecia strzelanina w Brukseli w ciągu trzech dni. Jest ofiara śmiertelna

W piątek rano w brukselskiej dzielnicy Anderlecht doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęła jedna osoba. Rzeczniczka brukselskiej prokuratury poinformowała, że incydent może być związany z rywalizacją gangów narkotykowych.

To już trzecia strzelanina w Brukseli w ciągu trzech dni. W środę rano przy stacji metra Clemenceau dwaj mężczyźni strzelali z broni automatycznej, co doprowadziło do zakłóceń w kursowaniu transportu miejskiego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.