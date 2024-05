Bruksela podejmuje drastyczną decyzję. Zakaz wstępu do jednej z dzielnic

W praktyce, nowe uprawnienia oznaczają, że policja będzie mogła zwiększyć liczbę patroli w dzielnicy, które będą pojawiały się o różnych porach dnia i nocy. Policjanci będą mieli również prawo do legitymowania napotkanych przechodniów i poddawania ich kontroli osobistej. Osoby, które nie są mieszkańcami dzielnicy, będą musiały zastosować się do tymczasowego zakazu wstępu. Zakaz ten ma obowiązywać do 16 maja, ale może zostać przedłużony na okres dwóch miesięcy. Funkcjonariusze będą również przeprowadzać wyrywkowe kontrole drogowe oraz konfiskować przedmioty, które uznają za niebezpieczne lub mogące posłużyć do zażywania narkotyków.