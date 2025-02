Akcja CBŚP. Zatrzymano kolejnych członków narkotykowego gangu

O zatrzymaniu kolejnych trzech osób, w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanych grup przestępczych czerpiących korzyści z wytwarzania, przemytu oraz wprowadzania do obrotu narkotyków , prowadzonego przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, poinformował podkom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP

- Są to już kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym aktualnie przeciwko łącznie 13 osobom, natomiast zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania narkotyków oraz ich wprowadzania do obrotu przedstawiono do tej pory ośmiu osobom - poinformował podkom. Krzysztof Wrześniowski.