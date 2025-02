Żyli jak pączki w maśle. Ściągnęli do Polski "Smoka" i jego dziewczynę

"Łowcy cieni" CBŚP we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie doprowadzili do zatrzymania i sprowadzenia do Polski Michała J. ps. "Smok" oraz Eweliny J. Para narkotykowych baronów była poszukiwana Europejskimi Nakazami Aresztowania, Czerwoną Notą Interpolu oraz listami gończymi.