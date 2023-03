Rosjanie znów użyli "szybujących bomb". Znaleziono ich fragmenty [RELACJA NA ŻYWO]

Poniedziałek to 383. dzień rosyjskiej inwazji. Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie nowoczesnych "szybujących bomb". To pociski kierowane UPAB-1500W, które stanowią poważne zagrożenie, bo mogą razić cele naziemne z precyzją do 10 metrów. Ukraińcy znaleźli kolejne szczątki rakiety. Nie podano jednak gdzie dokonano tego odkrycia. Kilka tygodni temu podobnego odkrycia dokonano w obwodzie czernihowskim. Śledź relację Wirtualnej Polski.