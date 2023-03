Incydent nad Morzem Czarnym. Rosjanie uszkodzili amerykańskiego drona

Rosyjskie wojsko uszkodził we wtorek drona Sił Powietrznych USA nad Morzem Czarnym. Agencja Reutera poinformowała we wtorek po południu, że myśliwiec Su-27 uderzył w śmigło amerykańskiego drona, co doprowadziło do katastrofy bezzałogowego statku powietrznego. Jest już komentarz Białego Domu.