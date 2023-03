Kto będzie nowym Putinem? Ukraińcy już się tego boją

Ukraińcy obawiają się, że pokój z Rosją nie będzie trwały nawet, gdy Putin przestanie rządzić. - Chodzi mu o zniszczenie Ukrainy. Jego decyzja o ataku Ukrainy była chyba największą pomyłką, za którą ciężko zapłacił. Naszym zdaniem, nie można z nim rozmawiać. Jedyny język, jaki rozumie, to siła - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Jarosław Hrycak z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. - My wychodzimy z założenia, że Ukraina jest zainteresowana trwałym pokojem. Boimy się, że jeżeli dojdzie do rozejmu, to za parę pokoleń nasze wnuki lub prawnuki będą walczyć z Rosją. Jest taka tendencja. Rosja ma możliwość, by stać się normalnym krajem europejskim, ale to zazwyczaj kończy się represjami - dodał.